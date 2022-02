Maglie più larghe nella gestione del Covid 19

C’è ottimismo tra i banche del Governo. Il Covid 19 sta arretrando. «E sta arretrando – ha affermato in conferenza stampa il Ministro delle Salute, Roberto Speranza, senza che l’Italia, a differenza di altre nazioni europee, abbia dovuto far ricorso a limitazioni più dure, riuscendo a gestire al meglio questa ondata del virus». Per effetto dell’alto numero dei vaccinati e della introduzione del green pass, prima semplice poi rafforzato. Per questo il consiglio dei ministri ha deciso di modificare le regole per la gestione della pandemia. Cominciando proprio dal green pass che non avrà più una durata di sei mesi, ma sarà permanente. «La comunità scientifica – ha sottolineato Speranza – sta valutando se ci sia la necessità di una quarta dose di vaccino. In attesa di risposte il certificato verde acquisito resterà valido». Le novità maggiori, con le nuove disposizioni sono tutte sulla scuola. «È lì che dobbiamo dare i maggiori segnali – ha affermato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Dobbiamo consentire agli alunni e studenti di stare il più possibile in aula». Per questo tutti i vaccinati non dovranno andare più in Dad, nel caso si verificassero contagi in aula. Anche il tempo della didattica a distanza scende da 10 a 5 giorni, in caso di quarantena fiduciaria. Con 5 studenti contagiati, non più 2, solo i non vaccinati andranno in Dad. Tutto questo, come fa sapere Bianchi perché ormai «il 70 percento della popolazione scolastica è vaccinata e, ad oggi, l’81 percento degli studenti e degli alunni segue le lezioni in presenza». Il nuovo decreto conferma le zone colorate a seconda l’incidenza del virus, la novità è che come per le zone gialle e arancioni, anche per le zone rosse le maggiori limitazioni saranno tutte per i non vaccinati. E infine un occhio al turismo. Anche in questo caso c’è un allargamento delle maglie. «Gli stranieri che arrivano da Paesi in linea con lo status Italiano avranno libero accesso. Per coloro che non sono in linea con le linee italiane, per accedere ai servizi dovranno sottoporsi a tampone. Niente più quarantena preventiva, quindi. L’intero pacchetto di nuove disposizioni, entrerà in vigore il 7 febbraio, indica chiaramente il migliorare della situazione epidemiologica in Italia.