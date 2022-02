Giovinazzo è la città più vaccinata della provincia

Da tre settimane la curva del Covid 19 è in continua discesa. Lo attesta il bollettino settimanale diffuso dalla Asl Bari, che certifica la tendenza favorevole anche per il periodo compreso tra il 24 e il 30 gennaio. Un trend che si avverte anche a Giovinazzo, che nella settimana scorsa ha registrato, sempre secondo il bollettino, 192 nuovi casi a fronte dei 213 della settimana precedente. Numeri che sono nettamente inferiori rispetto alle città vicine, che comunque sono in sensibile miglioramento. Ottimo il dato sulla campagna vaccinale. I giovinazzesi che hanno ricevuto anche la terza dose del vaccino sono l’89 percento. Insieme a Toritto, Giovinazzo risulta essere la città più vaccinata con la dose booster dell’intera provincia di Bari, mentre con le prime due dosi somministrate, è perfettamente in linea con la media provinciale. Siamo al 94 percento ormai da diverso tempo.