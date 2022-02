Covid: 23 decessi e 6.550 nuovi casi oggi in Puglia

A rimanere elevato è il numero dei decessi legati alle complicanze del Covid 19. Se ne sono contati 23 nelle ultime ore, nonostante anche in Puglia la curva del contagio appare in discesa. Sono infatti 6.558 i nuovi casi, rilevati da 48.516 tamponi effettuati. Per un tasso che torna al 13,5 percento. I nuovi casi registrati sono 1.913 nell’area metropolitana di Bari, 569 nella Bat, 583 nella provincia di Brindisi, 1.000 in Capitanata, 1.700 in provincia di Lecce e 708 in quella di Taranto. Altri 54 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 31 casi la provincia di residenza non è nota. È in netta discesa il numero degli attualmente positivi, sono 109.756 (7.495 in meno rispetto a ieri), ma sale quello dei ricoverati negli ospedali. Nei reparti di medicina generale sono assistiti 747 pazienti (+64), nelle terapie intensive 66 (+6). Per fortuna rimane alto il numero dei guariti, 14.030 nelle ultime ore, confermando da qualche giorno l’inversione di tendenza della curva del virus.