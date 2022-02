Covid: è in discesa la curva del contagio a Giovinazzo

Appare in netta discesa la curva del Covid 19 a Giovinazzo. Gli attualmente positivi al 30 gennaio scorso sono 340. La precedente rilevazione, quella del 26 gennaio, ne riportava 365. Ma c’è un dato che ancora preoccupa. Alla stessa data, quella del 30 gennaio, risultano aver contratto il virus ben 100 cittadini giovinazzesi. Un numero inferiore solo a quello registrato il 15 gennaio, quando furono individuati 153 casi di positività. Continuano ad essere le fasce d’età più giovani quelle più colpite dal coronavirus, tra esse emergono ben 15 positività tra i bambini tra 0 e 9 anni, e 24 casi nella fascia d’età compresa tra i 10 e i 19 anni. Numeri importanti anche nelle fasce d’età superiori, che però decrescono progressivamente tra i più adulti. Non si hanno notizie di casi gravi o che necessitano di ricoveri in ospedale, in buona sostanza le persone che in questa fase hanno contratto il virus sono tutte asintomatiche o con pochi sintomi, ma questo non deve far sentire nessuno al sicuro. Il Covid, se unito ad altre patologie può ancora rappresentare un serio pericolo per la salute di chi lo contrae. Per tano è necessario usare ancora tutte le precauzioni necessarie.