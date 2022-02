Accesso alle strutture ospedaliere: le nuove linee guida

Sono state aggiornate le linee guida per l’accesso in sicurezza alle strutture ospedaliere e territoriali. Lo ha stabilito il Decreto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ridisegna le modalità d’accesso alle cure specialistiche in ospedale e più in generale in tutti i presidi sanitari. In linea di principio l’accesso alle cure è garantito anche senza l’esibizione del green pass, sia in regime di ricovero che per prestazioni specialistiche ambulatoriali. È però obbligatorio, negli ambienti chiusi, indossare la mascherina FFP2. Per evitare assembramenti all’interno delle strutture è importante rispettare gli orai di appuntamento e presentarsi solo 15 minuti prima. È ormai ovvio, comunque, rispettare le distanze di sicurezza e l’igienizzazione delle mani. Per l’accesso al pronto soccorso sono previsti due percorsi distinti: uno destinato ai pazienti con sospetta infezione respiratoria, l’altro per coloro che hanno necessità diverse. Per tutti è prevista la somministrazione di un tampone molecolare o antigenico rapido, tranne nei casi d’urgenza. Il tampone sarà a carico della struttura ospedaliera. Per i ricoveri ordinari, è necessario sottoporsi a tampone 48 ore prima della data stabilita per l’ingresso in ospedale. Per le visite ambulatoriali specialistiche, sarà necessario compilare una scheda di screening per avere informazioni sui 14 giorni precedenti la data stabilita per la visita medica. In caso di sintomatologie che possano riportare al Covid 19, gli appuntamenti saranno rimandati o disdetti. Le linee guida prevedono anche le modalità d’accesso ai percorsi nascita. Il contatto diretto tra madri e i neonati è consentito anche in caso di positività della madre, purché non ci siano condizioni cliniche gravi. È sempre promosso l’allattamento al seno. Per gli accompagnatori è richiesto il green pass base, non sarà necessario se si accompagno persone con disabilità grave. Per i visitatori, una sola persona per volta, l’accesso alle strutture ospedaliere sarà consentito a chi ha ricevuto al terza dose del vaccino, a chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito dal Covid ed ha un tampone negativo somministrato 48 ore prima.