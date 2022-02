Superata quota 500mila tra i guariti dal Covid 19

Supera quota 500mila il numero dei guariti dal Covid da inizio pandemia, 13.324 nelle ultime 24 ore. E, secondo i dati pubblicati dal bollettino quotidiano della Regione, la circolazione del virus sembra in regresso. Infatti il tasso di positività scende oggi all’11,4 percento, con 7.130 nuovi casi rilevati dai 62.166 tamponi somministrati. Nella provincia di bari i casi registrati sono 2.129, nella Bat 597, in provincia di Brindisi 608, in Capitanata 1.056, in provincia di Lecce 1.723, in quella di Taranto 937. Altri 40 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 40 casi la provincia di residenza non è nota. Rimane alto il numero dei decessi legati alle complicanze del Covid 19. Sono 13 le vittime registrate oggi, 7.283 da inizio pandemia. Pressoché stabili i numeri dei ricoveri in ospedale, 683 nei reparti ordinari (+4), e 60 in terapia intensiva (-1). Su base settimanale, secondo la Fondazione Gimbe, il numero dei contagiati, rispetto alla settimana precedente è sceso del 40percento. Segno che lentamente in Puglia il Covid 19 si sta diffondendo meno. In ritardo rispetto alle altre regioni d’Italia, perché l’esplosione della quarta ondata del virus nella regione è avvenuta più tardi.