In arrivo 300milioni di euro per le palestre scolastiche

In arrivo 300milioni di euro per mettere in sicurezza le palestre e costruirne di nuove grazie ai fondi del PNNR. Ne dà notizia la senatrice M5S Anna Bruna Piarulli. «Abbiamo sfruttato la grande occasione che si era presentata per ripartire con interventi moderni e funzionali in favore degli impianti sportivi», la sua affermazione. Dai dati dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica si evince che meno del 20 percento delle scuole del primo ciclo non dispone di palestre. Una percentuale che cresce nelle regioni del sud, e che raddoppia se si considerano anche le scuole di secondo grado. «Ho sempre promosso le attività legate allo sport – ha a fermato ancora la senatrice – intendendola come elemento cardine di aggregazione e rispetto per le regole, oltre che garanzia per la salute di chi lo pratica. Ma tutto questo rimarrebbe solo sulla carta senza le strutture. Per questo è necessario incrementare gradualmente l’offerta cominciando dalla maggiore disponibilità di strutture nelle scuole». L’obiettivo da raggiungere con i fondi messi a disposizione dal PNNR è quello di assicurare a tutti la possibilità di fare sport. «Favorendo – conclude Piarulli – una equilibrata distribuzione sul territorio pugliese di spazi sani, sicuri e accessibili anche a persone con disabilità, anche in previsione dell’estensione delle attività motorie nelle scuole elementari, circostanza che rende necessaria la piena idoneità delle strutture». Tutti i comuni interessati potranno candidarsi per accedere ai fondi previsti, fino al 28 febbraio.