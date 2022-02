Ben 37 decessi registrati oggi, ma è un riconteggio

È record di decessi legati alle conseguenze del Covid 19 in Puglia. Ma come specifica il bollettino quotidiano della Regione, non si riferiscono solo alla data odierna (sarebbero 6 nelle ultime 24 ore) ma a un riconteggio dei giorni precedenti. Intanto i nuovi contagi registrati oggi sono 7.141 su 54.777 tamponi lavorati. Con un tasso che risale al 13 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 2.155, nella Bat 651, nella provincia di Brindisi 628, in quella di Foggia 1.067, nel leccese 1,726, nel tarantino 803. Sono 71 i casi riferiti a residenti fuori regione, per altri 40 casi la provincia di residenza non è nota. Scende vistosamente il numero degli attualmente positivi. Se ne contano 123.458 (7.173 in meno rispetto a ieri). In calo anche i ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 679 (-36), e nelle terapie intensive, 61 (-1). Un altro balzo in avanti dei guariti dal Covid nelle ultime ore, 14.277, numero che raddoppia i nuovi casi registrati oggi.