La nuova ciclabile: stretta e a senso unico

Sarà una pista ciclabile a senso unico? A guardare i lavori di preparazione per a posa dei cordoli, sembrerebbe proprio di sì. I «chianconi» come li ha già chiamati il Comitato per la Salute Pubblica, sono larghi circa 50 centimetri. Delimiteranno la ciclabile che a questo punto non sarà più larga di 130 centimetri. Giusto lo spazio per far passare una singola bicicletta. E nel bel mezzo tombini della fogna. «Non possiamo pensare che in quel corridoio sia doppia corsia - scrive il Comitato - Nello spazio progettato anche un ciclista esperto dovrà stare attento a non urtare con i pedali contro quei cordoli tanto incombenti. Destreggiandosi poi con tombini e passi pedonali». Il pensiero volge alla prossima estate, a quando cioè la pista ciclabile sarà agibile e frequentata. «Cosa accadrà quando la solita marea di ciclisti si riverserà in quei luoghi tanto frequentati ed attraversati? – chiede il Comitato - Come faranno al ritorno? Non potranno certo utilizzare la stessa ciclabile dell’andata? Si riverseranno su via Molfetta o, come troppo spesso già avviene, su via Crocifisso in senso vietato? O si avventureranno contromano sul Lungomare? Il tutto per luoghi già iper-frequentati e iper-parcheggiati, ancor più ristretti dall’invadenza dei “chianconi”. E la sera, la notte? Sicuramente i tecnici avranno pensato e previsto tutto nella progettazione di quella pista». Immaginare che qualcuno potrebbe farsi male non è un cattivo pensiero. Già sulle piste cittadine qualche piccolo incidente è capitato, proprio per la «invadenza» dei cordoli. «Immaginiamo – conclude il Comitato – che fior fiore dei studi legali stanno già fregandosi le mani per quei tombini, quelle barriere. Al tempo stesso non possiamo non temere per le finanze comunali già stremate dalla miriade di controversie legali di simil fattura».