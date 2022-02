Il Covid circola molto tra i banchi di scuola

Se c’è un ambito entro il quale il Covid in questo particolare momento sta girando di più, è tra i banchi di scuola. E’ quanto risulta dal monitoraggio della centrale operativa della sorveglianza sanitaria della Asl Bari. Nella settimana appeno trascorsa i casi di positività negli istituti scolastici sono stati 1.100, con un trend in crescita e con una prevalenza nelle scuole primarie. Tra quelle classi cioè dove non tutti gli alunni sono stati ancora vaccinati. La media provinciale dei bambini tra i 5 e gli 11 che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, è infatti del 52 percento. Va meglio tra i ragazzi delle scuole medie e superiori, dove la quasi totalità di alunni e studenti hanno ricevuto almeno la prima somministrazione. E a causa della ancora alta circolazione del virus, aumentano, su tutta la provincia, anche le classi che sono interessate dai provvedimenti di quarantena. Dalle 229 della terza settimana di gennaio, alle 255 nei sette giorni successivi. Le buone notizie arrivano comunque dal fronte ospedaliero con i numeri calcolati negli ultimi tre giorni, che sono in ribasso. Con le aree non critiche, come riporta l’Agenas, l’agenzia nazionale che si occupa dei servizi sanitari, che sono occupate al 25percento e le terapie intensive al 12percento. Con questi dati la Puglia dovrebbe confermarsi ancora in zona gialla per la prossima settimana.