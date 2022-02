In Puglia quasi 8.600 i nuovi casi di Covid e 18 decessi

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia. Oggi il loro numero è di 130.631, una riduzione di 6.404 unità rispetto a ieri. Rimane però alto il numero dei decessi, se ne contano 18 nelle ultime 24 ore. Il report quotidiano della Regione riporta 8.595 nuovi casi su 75.994 tamponi lavorati. Per un tasso che si attesta all’11,3 percento. Nella provincia di Bari i positivi rilevati sono 2.504, nella Bat 769, in provincia di Brindisi 838, nel foggiano 1.284, in provincia di Lecce 1.925, in quella di Taranto 1.146. Ancora 72 casi di residenti fuori regione, per altri 57 casi la provincia di residenza non è nota. Rimangono stabilii numeri dei ricoverati negli ospedali pugliesi. Nei reparti ordinari sono assistiti 715 pazienti (-13) nelle terapie intensive 62 (+3). Poco meno di 15mila i guariti che oggi raddoppiano quasi i nuovi contagiati.