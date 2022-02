Da oggi obbligo del vaccino per gli ultra 50enni

Da oggi scattano le sanzioni per gli ultracinquantenni che non si sono sottoposti alla vaccinazione anticovid. Una stretta, ritenuta necessaria per arginare la diffusione del virus, che prevede sanzioni per chi non ottempera a questa disposizione voluta dal Governo di Mario Draghi. Ammonta a 100 euro la multa, sarà una tantum e sarà elevata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, evidentemente dopo aver incrociato i dati sanitari. Contemporaneamente, diventa obbligatoria l’esibizione del green pass in quasi tutti i locali pubblici, dalle Poste alle sale da barba, oltre che cinema, teatri, stadi, palestre, bar e ristoranti. Sono pochi i luoghi dove non sarà richiesto il certificato verde per l’accesso. Supermercati, posti di polizia, tribunali e poco altro. Dal 15 febbraio poi sarà inibito l’ingresso nei luoghi di lavoro a tutti coloro che non risulteranno in possesso del green pass o che non potranno giustificare la mancata vaccinazione attraverso certificati medici. Per loro è prevista la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Non è previsto il licenziamento.

Sempre da oggi sarà possibile vaccinarsi a sportello, cioè senza prenotazione, in qualunque hub della ASL di Bari. Su iniziativa della direzione generale, i centri vaccinali di tutto il territorio provinciale saranno a disposizione degli utenti, sia adulti che bambini, per somministrare il vaccino anti Covid. Sarà sufficiente recarsi in uno degli hub attivi nelle giornate e negli orari predisposti dalla rete dei centri vaccinali sotto il coordinamento del Dipartimento di prevenzione.