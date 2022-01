Covid: Più di 6mila guariti in un giorno ma 17 decessi

Scende il tasso di positività al Covid in Puglia. Si attesta al 9,5percento. Frutto dei 27.689 tamponi lavorati da cui sono emersi 2.638 nuovi casi. Distribuiti tra l’area metropolitana di Bari che ne conta 824, la Bat 233, la provincia di Brindisi 311, la Capitanata 382, la provincia di Lecce 594 e quella di Taranto 265. A cui si aggiungono i 21 casi di residenti fuori regione e 8 casi la cui provincia di residenza non è nota. Tanti i decessi, 17, registrati nelle ultime 24 ore. In discesa i numeri dei pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 728 (- 4) nei reparti ordinari e 59 (-3) in terapia intensiva. Scende anche a 137.035 il numero complessivo dei positivi (-3.630). Per tanto il numero dei guariti nelle ultime ore è di 6.251.