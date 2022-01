Nessun decesso e 2.209 nuovi casi. Questo il bollettino quotidiano della Regione

Sono 2.209 i casi registrasti oggi in Puglia su 20.437 tamponi lavorati. Con un tasso che scende al 10,8 percento. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 689, nella Bat 214, in provincia di Brindisi 189, in quella di Foggia 300, nel leccese 482, nel tarantino 300. Ancora 16 casi riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 19 casi la provincia di residenza non è nota. Non sono riportati decessi nelle ultime 24 ore. Sale a 140.665 il numero degli attualmente positivi (+2.198), mentre rimane stabile il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi: 732 (+1) nei reparti ordinari, 62, come ieri, nelle terapie intensive. Rimane pressoché identico il numero dei guariti, 140.665 (+11).