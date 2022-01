In Puglia oltre 11mila casi di Covid. 8 i decessi

I dati trasmessi dalla Puglia tra il 10 e il 23 gennaio, potrebbero essere sottostimati. Lo evidenzia l’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui, come riporta l’Ansa, «è stato rilevato un forte ritardo nella notifica dei casi, che potrebbe rendere la valutazione degli indicatori meno affidabile». Il forte ritardo, sempre secondo l’Ansa, sarebbe causato da difficoltà tecnico – organizzative e alla forte pressione sugli ospedali. Forse per questo i numeri del contagio negli ultimi giorni, per come sono riportati dalle Asl pugliesi, appaiono piuttosto ballerini. E forse per effetto di un riconteggio, la curva del contagio appare nuovamente in forte salita. Dai 73.566 tamponi lavorati, infatti, sono risultati 11.055 casi di positività. Con un tasso che sale al 15 percento. La provincia di Bari registra 3.293 nuovi casi, la Bat 1.045, la provincia di Brindisi 987, la Capitanata 1.731, la provincia di Lecce 2.400, quella di Taranto 1.473. Altri 77 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 49 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano 8 decessi. Rimane fermo a 731 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, mentre scende a 62 (-3) quello dei pazienti in terapia intensiva. S0no «solo» 1.020 i guariti nelle ultime 24 ore.