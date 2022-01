La «Giornata della Memoria» questa sera nella San Felice

Giovinazzo onorerà la «Giornata della Memoria». Lo farà questa sera nella sala San Felice a partire dalle 18,30, con una iniziativa che prevede momenti letterari e interventi musicali. «Da Kragujevac ad Auschwitz – viaggio per non dimenticare tra parole e musica» il titolo dell’evento che vedrà la partecipazione di Anna Santoliquido, Gianni Antonio Palumbo, Maria Addamiano e Nicola De Matteo, a cui è affidato il compito di leggere alcuni brani a ricordo della Shoah. La coreografa e ballerina Elisa Barrucchieri leggerà la poesia «Auschwitz» di Salvatore Quasimodo, mentre gli interventi musicali saranno curati dall’Ensemble Musicainsieme diretto da Annalisa Andriani. A fare gli onori di casa l’assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli, e il sindaco Tommaso Depalma a cui sono affidate le conclusioni per la serata. Ingresso libero ma necessaria l’esibizione del green pass.