Il lungomare di ponete pronto per accogliere l’ennesima ciclabile

Ma non c’è altro modo per realizzare una pista ciclabile? Possibile che a delimitarla debbano essere i «chianconi», come li chiamo il Comitato per la salute pubblica, brutti da vedere e per di più pericolosi? Un altro tratto delle ciclabili giovinazzesi sta per vedere la luce, sul lungomare di ponente. I «chianconi» sono già ammassati pronti per essere messi in posa. Per «un’invasione – scrive il Comitato – che ha deturpato, devastato il volto del centro di Giovinazzo e creato infiniti problemi di vivibilità, di parcheggi, al cammino degli anziani». Non solo i cordoli, ma anche la segnaletica stradale che li accompagna, che hanno creato una vera e propria foresta fatta di pali di metallo, come in nessuna altra città vicina. «Chianconi, persiane, segnaletica – scrive ancora il Comitato – cosa fotograferanno i turisti guardando per esempio alla Cattedrale?». Sicuramente esistono altri modi per delimitare le ciclabili con «materiali meno impattanti, in armonia con il paesaggio. Ci vuole tanto? E cosa farà la Soprintendenza? Possibile che solo i privati debbano rispettare i vincoli paesaggistici?». Fino ad oggi le piste ciclabili giovinazzesi non hanno avuto grande successo. Chi usa la bicicletta preferisce non percorrerle. Volendo fare dei calcoli economici, quanto costa un singolo tratto di ciclabile alle casse comunali per i pochi che le usano? E quanto costeranno in manutenzione? Perché di manutenzione prima o poi avranno bisogno. Un dato è certo, sono deserte, a percorrerle sono quasi esclusivamente i pedoni. Perché insistere?