Ancora una conferma: la curva del Covid a Giovinazzo è in discesa

Un’altra conferma sulla discesa della curva del Covid 19 a Giovinazzo arriva dal report pubblicato sul sito del Comune di Giovinazzo. Al 26 gennaio i positivi complessivi sono 365, una settimana fa erano 480, per cui s contano 115 contagiati in meno. Ma in questo arco di tempo a contrarre il virus sono stati ancora in 193. Per contro nello stesso periodo sono stati più di 270 i guariti. Il coronavirus in città, secondo i dati, circola ancora in maniera importante e soprattutto tra le fasce d’età più giovani. Solo tra gli under 20 i contagi registrati in questi giorni sono stati 37, mentre la fascia d’età più colpita da inizio pandemia risulta essere quella dei 40enni che ha subito un consistente incremento proprio nelle ultime settimane. Leggendo i dati, I bambini fino a 9 anni d’età contagiati in questi due anni di pandemia sono 146, nello stesso periodo di tempo gli ultra novantenni sono 33. Per questa ondata della pandemia non risultano esserci casi gravi a Giovinazzo. I contagiati sembrerebbero essere tutti asintomatici o con pochi sintomi. Frutto forse dell’alto tasso di vaccinati che la città può vantare.