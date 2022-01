La Asl Bari conferma: a Giovinazzo scende la curva del contagio

Il bollettino settimanale della Asl Bari conferma la discesa della curva del contagio da Covi 19 a Giovinazzo. Nella settimana tra il 17 e 23 gennaio si sono contati in città 213 nuovi casi, contro i 306 della settimana precedente. Con un tasso di contagiosità che è inferiore a quello della media provinciale. Giovinazzo si conferma anche per essere tra le città limitrofe quella con il minor numero di contagiati. Attualmente sono 480, come riporta il sito del Comune. Quest’ultimo dato è fermo al 19 gennaio. Va a gonfie vele anche la campagna vaccinale per le terze dosi. L’86 percento della popolazione residente si è sottoposta alla somministrazione booster, che in numeri assoluti significa più di 12 mila vaccinati, confermandosi tra le città più vaccinate nell’area metropolitana di Bari.