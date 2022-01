Scende il numero dei nuovi casi, aumenta leggermente quello degli attualmente positivi

Altri 7.855 casi di positività emersi oggi dai 69.159 test lavorati, per un tasso che scende all’11,3 percento. I casi riportati dalla provincia di Bari sono 2.370, dalla Bat 807, dalla provincia di Brindisi 758, da quella di Foggia 1.268, nel leccese i contagi sono 1.581, nel tarantino 991. Altri 36 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 44 casi la provincia di residenza non è nota. In lieve risalita il numero degli attualmente positivi, sono 128.440 (+1.544), di cui 731 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+33) e 65 in terapia intensiva (-1). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13. I guariti sono 6.298.