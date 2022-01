Escrementi di cani lasciati a ricordo, piante rotte, auto danneggiate: terra di nessuno?

«Ma è possibile trovare regali di escrementi di cane lasciati da padroni incivili» così scrive un nostro lettore lamentandosi dei tanti ricordini che i proprietari dei cani lasciano per strada senza raccoglierli. «Cosa si può fare», chiede. Non succede solo in un punto specifico della città. Sembra essere un vizio, non un’abitudine piuttosto diffusa. E se le zone sono quelle più periferiche la situazione peggiora. «Ho chiamato la società addetta alla pulizia della città – scrive ancora il nostro lettore - forse verrà come al solito a pulire l’area». La video sorveglianza sarebbe una soluzione, ma non si può riempire la città di telecamere solo per dare la caccia agli sporcaccioni. Quello che manca è il senso civico. Senso civico assente anche tra coloro che vandalizzano luoghi e aree private per il solo gusto di farlo. Un esempio? È quanto ci riporta un’altra lettrice. Una pianta, un vaso oggetto di scempio da parte di «soliti ragazzi – scrive – che danno sfogo alla loro imbecillità». E succede anche di ritrovare delle auto pesantemente danneggiate durante la notte. Evidentemente da chi scorrazza nelle ore più buie della giornata.