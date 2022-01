Impietosi i numeri sul turismo a Giovinazzo

I numeri sono a volte impietosi. Smentiscono anche i più roboanti annunci. E i numeri legati ai flussi turistici nella città di Giovinazzo appaiono disastrosi. E non soltanto per il Covid che ha frenato i visitatori, visto che altre città riescono a fare meglio, ma evidentemente per una offerta turistica che non esiste, o meglio che è legata al solo mordi e fuggi. I numeri impietosi li ha pubblicati Puglia Promozione. Dalle 101mila presenze rilevate nel 2019, i turisti a Giovinazzo sono scesi a 60mila nel 2020. Piuttosto lontani dai fasti del 2005 o del 2008 quando si contavano 105mila o 107mila presenze. Questo significa una grande ripercussione sul tessuto economico della città. Commercianti e ristoratori che ne pagano il prezzo. Il calo non è dovuto solo al Covid, se per esempio altre città vedono diminuire le presenze ma fanno numeri doppi rispetto a Giovinazzo. Con la città che raccoglie solo il 3,4 percento delle presenze turistiche della provincia di Bari. Mentre Monopoli o Polignano fanno percentuali a doppia cifra, o ancora Alberobello che doppia la percentuale giovinazzese mentre nel 2005 aveva meno presenze rispetto a Giovinazzo in termini percentuali e in numeri assoluti. Cosa incide sui numeri negativi riportati da Puglia Promozione? I tentennamenti dell’Amministrazione Comunale per esempio, la sua offerta culturale che non decolla, anzi regredisce. Quante manifestazioni sono state cancellate in tempi precedenti alla pandemia? E poi una gestione dei rifiuti, in questo caso quelli prodotti dagli esercizi commerciali. Contenitori lasciati sui marciapiedi per tutta la giornata non danno una immagine di decoro, anzi lasciano quel senso di sporcizia che una città che vuole dirsi turistica non si può permettere. Come rimediare? L’amministrazione comunale ha pensato di obbligare gli operatori economici a mascherare i bidoni con soluzioni che ad oggi non si conoscono. Quali caratteristiche devono avere questi abbellimenti? Sarà una soluzione architettonica uguale per tutti, oppure ognuno farà da sé? C’è poi la questione parcheggi che è diventato un deterrente per i visitatori. Carreggiate ristrette per far posto alle ciclabili che hanno solo sortito l’effetto di far diminuire gli stalli per i parcheggi. Parcheggi blu che dovrebbero essere gratuiti per le auto elettriche ma manca ancora una semplice delibera che chiarisca alla Polizia Locale come deve comportarsi con le auto a emissioni zero o ibride. Dettagli, piccoli o grandi particolari che fanno la differenza. Adesso aspettiamo di veder pubblicati i dati del 2021. Chissà quali altre sorprese riservano. Non bastano gli annunci a far diventare una città turistica. Non bastano alcuni spot pubblicitari a far conoscere le bellezze di un luogo. Ci vuole ben altro.