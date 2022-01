Per il «Giorno della Memoria»

Solo un post sulla pagina istituzionale del sindaco, accompagnato da una citazione a Primo Levi, condiviso dal suo vice e assessore alla pubblica istruzione. Nulla più per ricordare il «Giorno della Memoria». Nessun messaggio istituzionale, nessuna indicazione, per quel che sappiamo alle scuole, per esprimere pensieri su una ricorrenza che «deve» essere ricordata, come magari hanno fatto le ministrazioni comunali delle città limitrofe. Un post che sembra essere diventato di routine e non qualcosa che deve impegnare tutti. Proviamo a ricordala noi questa giornata, con una semplice foto. Non è il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, ma è il memoriale in una piazza di Cracovia, nel quartiere di Podgorze, a ridosso del ghetto ebraico. Sedie vuote a ricordo delle migliaia di Ebrei deportati e sterminati dalla follia nazista.