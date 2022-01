Piccoli ritocchi al rialzo nel bollettino Covid della Regione

Nonostante il rialzo di 5 punti percentuali del tasso di positività, oggi è dato al 18,7 percento, secondo la Fondazione Gimbe la curva del Covid in Puglia ha cominciato a scendere, stimando il calo complessivo settimanale al 12 percento in meno rispetto ai 7 giorni precedenti. In calo il numero quotidiano dei positivi, sono 8.117 quelli registrati nelle ultime 24 ore, su 43.375 tamponi somministrati, in calo anche l’occupazione dei posti letto nelle corsie Covid degli ospedali pugliesi. Il dato, ripetiamo, è calcolato sulla scorsa settimana rispetto alla precedente. Entrando nel dettaglio delle ultime 24 ore, i casi positivi registrati nell’area metropolitana di Bari sono 2.552, nella Bat 863, in provincia di Brindisi 841, nel foggiano 1.235, in provincia di Lecce 1.521, in quella di Taranto 1.005. Altri 67 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 63 casi la provincia di residenza non è nota. Sale di 3.906 unità il numero degli attualmente positivi. Risale anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 698 (+13) e quello dei pazienti in terapia intensiva, 66, cinque in più rispetto ai ieri. I guariti nelle ultime ore sono 4.252. Quelli di oggi appaiono numeri contrastanti rispetto ai giorni scorsi, ma sempre secondo la Fondazione Gimbe e l’Agenas, stanno andando verso una stabilizzazione che potrebbe essere il preludio della discesa costante della diffusione del virus in Puglia.