La Cittadella della Cultura al freddo e senza internet

Una grande soddisfazione. Così l’amministrazione comunale aveva salutato la riapertura al pubblico della Cittadella della Cultura. Apertura avvenuta puntualmente il 10 gennaio scorso, restituita ai giovani di Giovinazzo e non solo, dopo una ristrutturazione costata 500mila euro, fondi messi a disposizione dal Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana. Una emozione, per l’assessore alla cultura Cristina Piscitelli. Peccato però che qualcosa non stia funzionando, secondo quanto annunciato. I gioviani fruitori, arrivano anche dalle città limitrofe, si portano dietro le stufette per riscaldarsi. Perché l’impianto di riscaldamento non funziona. E se le stufette accese sono più di una, l’impianto elettrico non regge. Scatta il contatore bloccando il flusso di energia. E, a detta dei giovani fruitori, neanche la rete wifi per l’utilizzo di Internet è attiva. E cosa impedisca la completa fruizione dei servizi promessi non è ancora noto. C’è anche il pericolo che per l’immobile si riapra il cantiere per mettere a posto le cose. Non è proprio un bel rilancio per un luogo storico, per la sua fruizione e per l’uso promesso con tanto di annunci.