Appare stabile la curva del contagio da Covid in Puglia

Rimane stabile il tasso di positività al Covid 19 in Puglia. Dai 65.736 tamponi lavorati sono risultati 8.759 casi di positività, pari al 13, 3 percento. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 2.717, nella Bat 923, in provincia di Brindisi 802, in quella di Foggia 1,446, nel leccese 1.618, nel tarantino 1.148. Altri 53 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 452 casi la provincia di residenza non è nona. SI contano ancora 15 decessi nelle ultime 24 ore. In lieve rialzo il numero complessivo dei positivi, sono 122.900, con un più 1.357 rispetto a ieri, ma sono in discesa i numeri dei ricoverati in ospedale. Nei reparti ordinari sono assistiti 685 pazienti (-29), in terapia intensiva 61 pazienti (-6). I guariti nelle ultime ore sono 7.297.