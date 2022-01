Si impenna di nuovo il numero dei nuovi positivi al Covid in Puglia

Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione, si assiste a un nuova impennata dei casi positivi. Con una percentuale che risale al 13,3 percento, frutto dei 95.198 tamponi lavorati da cui sono emersi 12.751 positività. Alto anche il numero dei decessi, se ne contano 18 nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio i nuovi casi sono 3.847 nell’area metropolitana di Bari, 1.580 nella Bat, 1.111 in provincia di Brindisi, 2.196 in Capitanata, 2.136 in provincia di Lecce e 1.726 in quella di Taranto. Ben 101 casi sono riferiti a residenti fuori regione, mentre sono 54 i casi la cui provincia di residenza non è nota. A far da contraltare è il numero degli attualmente positivi che scende a 121.543 (4.719 in meno rispetto a ieri) e il numero dei ricoveri in ospedale. Sono 714 i pazienti assistiti nei reparti ordinari (-3) e 67 nelle terapie intensive, un numero invariato rispetto a ieri. Va da sé che il numero dei guariti è per fortuna alto. Sono 17.452 gli immunizzati nelle ultime ore, un dato superiore a quello dei nuovi positivi.