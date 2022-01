Covid: in discesa la curva a Giovinazzo

Scende a 480 il numero dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Il dato è riferito al 19 gennaio e rispetto a due giorni prima, riporta di 21 casi in meno. Anche se al netta delle guarigioni, nello stesso arco di tempo sono rimaste contagiate ben 70 persone. Tra questi anche 10 bambini tra 0 e 9 anni d’età. Ma secondo quanto riportato dal sito del Comune di Giovinazzo, il virus sta colpendo con la stessa intensità tutte le fasce d’età della popolazione residente. Con una prevalenza tra i giovani che rappresentano i 2 terzi dei nuovi contagi. In assoluto da inizio pandemia il coronavirus ha colpito di più tra i 40enni e i 50enni. Contribuendo a far salire il numero complessivo dei contagiati a 2.337.