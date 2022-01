La Puglia in zona gialla ma con numeri vicini all’arancione

Un rallentamento della diffusione del Covid 19 in Puglia sembra esserci. Da qualche giorno il numero dei nuovi contagi sembra essersi stabilizzato. Ciò che continua a crescere è il numero delle ospedalizzazioni. Una crescita contenuta ma costante che sta portando i reparti dedicati alla cura del virus in sofferenza. Per di più, nonostante la regione sia passata da ieri in zona gialla, il trend potrebbe tendere verso un nuovo cambio di colore. Quella zona arancione che significherebbe altre limitazioni, soprattutto, è bene dirlo, per chi non ha ottenuto il super green pass, cioè per coloro che non possono dimostrare di aver ricevuto le prime dosi di vaccino e la somministrazione aggiuntiva. Secondo Agenas, l’agenzia nazionale che vigila sui sistemi sanitari, i posti letto dei reparti di medicina generale riservati ai pazienti Covid sono occupati per il 24 percento delle disponibilità. Solo 6 punti percentuali in meno per il limite previsto per l’ingresso in zona arancione. Non va meglio per le terapie intensive, anche se i numeri appaiono essere più stabili, ma che comunque hanno raggiunto il 14 percento dei posti letto occupati. Appena sotto la soglia critica. C’è da dire che, nonostante tutto, la Puglia presenti percentuali che sono al di sotto della media nazionale. E se è vero che a livello generale la curva ha cominciato a rallentare, se non addirittura a scendere, è possibile che l’inversione di tendenza sull’andamento di questa ondata della pandemia sia prossima anche per la Puglia.