Nessun nuovo contagio nelle scuole giovinazzesi

Segna zero la casella dei contagi nelle scuole giovinazzesi secondo il rapporto dell’Epidemic Intelligence center, l’organo che si occupa del monitoraggio sulla diffusione del Covid 19 negli istituti scolastici della provincia di Bari. Il dato è riferito alla settimana tra il 17 e il 23 gennaio. Nessun nuovo caso tra alunni, studenti e personale scolastico a Giovinazzo, un dato che potrebbe rassicurare, vista anche l’alta adesione dei ragazzi alla campagna vaccinale. Nella provincia, comunque, i contagi a scuola sono vicini a quota mille. La maggior diffusione tra gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle elementari e della medie, tra coloro cioè che si stanno approcciando solo adesso, per l’età, alla somministrazione dei vaccini. Non mancano i contagi tra il personale scolastico, ma i numeri pubblicati sono nettamente inferiori rispetto agli alunni e studenti. «Il lavoro di tracciamento – ha commentato Federica Di Mauro, coordinatrice del team che si occupa del monitoraggio – avviene in tempi brevi. Questo ci permette di avere una fotografia in tempo reale della situazione epidemiologica in tutti gli istituti scolastici della provincia». Per questo si è reso necessario ricorrere al provvedimento di quarantena per 229 classi. Più del doppio rispetto alla settimana precedente, nonostante la programmazione per le somministrazioni pediatriche a scuola, relative alle prime dosi, sia terminata. Continuerà comunque con le prenotazioni attraverso i canali informatici della Regione o presso i cup e le farmacie abilitate.