Meno di 3.500 casi nelle ultime ore con una lieve crescita dei ricoveri in ospedale

Scende considerevolmente, come per ogni lunedì, il numero dei positivi al Covid 19. Il calo è determinato dal basso numero di tamponi somministrati, 39.399, da cui sono risultati 3.471 casi di positività. Con un tasso, è sceso anche questo dato, che è del 8,8 percento. Nella provincia di Bari i nuovi positivi sono 1.117, nella Bat 323, nella provincia di Brindisi 229, in quella di Foggia 545, nel leccese 801, nel tarantino 315. Continuano a esserci positivi residenti fuori regione, 24, e ulteriori 7 la cui provincia di residenza non è nota. Continua a essere alto il numero dei decessi, se ne contano 11 nelle ultime 24 ore, mentre scende notevolmente quello degli attualmente positivi, 126, 262 (-8.221 rispetto a ieri). Per contro continua a crescere il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 717 (+23), rimane stabile quello dei pazienti in terapia intensiva. Sono 67 (-1). È sempre alto il numero delle guarigioni, 11.681, forse il segno più tangibile dell’inversione di tendenza della curva del contagio. Ma le conferme si potranno avere solo nei prossimi giorni.