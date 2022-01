Covid: Meno contagi in Puglia nelle ultime 24 ore

Scende a 134.483 il numero degli attualmente positivi in Puglia, quasi 9mila casi in meno rispetto a ieri. Anche il tasso di positività appare in discesa, è al 13,5 percento, frutto dei 53.741 tamponi lavorati da cui sono emersi ancora 7.267 casi. I nuovi contagi rilevati sono 2.256 in provincia di Bari, 805 nella Bat, 707 in provincia di Brindisi, 1.113 in quella di Foggia, 1.320 in provincia di Lecce e 981 nel tarantino. Ancora 53 casi riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 32 casi la provincia di residenza è in via di definizione. Continua a essere alto il numero dei decessi. Nelle ultime ore se ne sono contati 10. Rimangono pressoché invariati i ricoveri in ospedale, sono 694 i pazienti assistiti nei reparti ordinari (-5) e 68 in terapia intensiva (-1). Alto per fortuna il numero dei guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 19.781.