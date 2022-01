Stabili i numeri dei pazienti negli ospedali Covid della Puglia

Meno di 8mila casi, 7.902 per l’esattezza ma il tasso oggi risale al 18 percento sui 43.295 tamponi lavorati. I nuovo contagi sono distribuiti tra la provincia di Bari, 2.461 casi, la Bat 863, la provincia di Brindisi 660, la Capitanata 1.317, la provincia di Lecce 1.475 e quella di Taranto 1.024. Continuano a non mancare i casi di residenti fuori regione, 70 e quelli la cui provincia di residenza non è nota, 32. Sale ancora il numero dei decessi, 11 nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime, da inizio pandemia, a 7.114. Nelle ultime ore si è assistito a un balzo in avanti degli attualmente positivi che raggiungono quota 143.357, con un più 10.139 rispetto a ieri. Più stabili i numeri dei ricoverati negli ospedali pugliesi dove nei reparti ordinari sono assistiti 699 pazienti (-13), e 69 in terapia intensiva (+2). Frena dopo due giorni il numero delle guarigioni che nelle ultime ore sono 3.871.