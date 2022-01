Nove figure professionali da assumere per l’ambito Giovinazzo Molfetta

Saranno distribuiti tra Molfetta e Giovinazzo le nove assunzioni a tempo determinato previsti dall’avviso pubblico adottato dalla direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Le assunzioni saranno possibili grazie ai fondi del PNNR destinati all’incremento dei progetti sociali in corso di realizzazione o da realizzare. Le figure professionali richieste sono 3 istruttori informatici, 3 Istruttori amministrativi, un coordinatore per i progetti PUC, un Controller e ancora un educatore. Per tutti i profili professionali è previsto il lavoro a tempo pieno a tempo determinato. Per poter accedere alle selezioni, per titoli e colloquio, è necessario presentare la candidatura, entro il 20 febbraio prossimo, sul sito web https://selezione.pa.randstad.it/comunemolfetta. I dettagli per la partecipazione alle selezioni sono reperibili sull’Albo pretorio dei comuni di Giovinazzo e Molfetta, oppure sul sito del gestore della selezione Randstad Italia Spa.