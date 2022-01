Scende leggermente il numero dei positivi a Giovinazzo, sale quello dei vaccinati con la terza dose

Scende, anche se di poco, il numero dei positivi a Giovinazzo. Al 17 gennaio sono 511 i casi rilevati, 7 in meno rispetto al rilevamento due giorni prima. In questa particolare fase della pandemia il virus sta colpendo tutte le fasce d’età, in particolare tra i bambini e i giovani. Sono 9 infatti gli under 9 anni ad aver contratto il coronavirus, 10 gli under 19 e 29 i casi tra gli adulti compresi tra i 20 e i 40 anni. Ci sono anche 4 casi tra gli ultraottantenni. Nonostante la lieve flessione i casi registrati a Giovinazzo dalla Asl nella settimana tra il 10 e il 16 gennaio sono 242, anche in questo caso in lieve flessione rispetto alla settimana precedente. Il dato giovinazzese sembra rispecchiare al momento quello regionale con un assestamento dei dati che potrebbe rappresentare l’inizio della discesa curva epidemiologia. Ovviamente la conferma potrà arrivare solo nei prossimi giorni con la conferma o meno del trend. Intanto i giovinazzesi continuano a vaccinarsi anche con le terze dosi. Siamo all’82 percento delle somministrazioni booster, un dato che pone al città ai vertici in provincia, per l’adesione alla campagna vaccinale.