Sembra stabilizzarsi la curva del contagio da Covid in Puglia

Scende ancora e si attesta all’11 percento il tasso di positività in Puglia. Dai 72.066 tamponi somministrati sono risultati 8.423 casi positivi. Il numero assoluto dei positivi appare essere stabile rispetto a quello fornito ieri. In provincia di Bari i casi di contagio sono 2.663, nella Bat 998, in provincia di Brindisi 706, in quella di Foggia 1.307, nel leccese 1.545, nel tarantino 1.102. Altri 45 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 57 casi la provincia di residenza è in via di definizione. È in discesa anche il numero degli attualmente positivi, scende a 133.218 (265 in meno rispetto a ieri), ma sono ancora in crescita i ricoveri. Nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi sono assisiti 712 pazienti (+21), e 67 in terapia intensiva (+4). Se i numeri complessivi del contagio appaiono stabilizzarsi, quello dei decessi, come per i ricoveri, è in continua salita. Sono 12 le vittime legate al Covid 10 registrate nelle ultime 24 ore. Continua a rimanere alto il numero delle guarigioni. A risultare immuni dopo il periodo di quarantena sono in 15.204.