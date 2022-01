Sostegno ai canoni di locazione: pubblicato il bando

Pubblicato il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per il 2020. Il Comune di Giovinazzo potrà beneficiare di poco meno di 226mila euro stanziati dalla Regione a cui si aggiungeranno ulteriori somme, pari a circa 16.500 euro rinvenenti dalle economie rinvenenti dal fondo per il sostegno alla morosità inconsapevole. Per poter accedere al sostegno economico è necessario presentare la domanda entro le ore 12 del 18 febbraio prossimo. I dettagli sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/il-comune-ti-informa/notizie/13521-bando-di-concorso-per-la-partecipazione-al-fondo-per-il-sostegno-all-accesso-alle-abitazioni-in-locazione-anno-2020. «Anche quest’anno abbiamo deciso di cofinanziare il bando affitti per ottenere ulteriori risorse per la premialità – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - Il nostro cofinanziamento del 20 percento quest’anno ammonterà a 45.176,19 euro permettendo al nostro avviso di avere una dotazione economica più alta rispetto al passato, in totale 287.482,15, a cui appunto vanno aggiunti i fondi di premialità. Queste risorse si aggiungono alle risorse economiche di nuovi ulteriori avvisi che stiamo preparando con fondi comunali per attenuare gli effetti della crisi generata dal Covid».