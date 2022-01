Quasi 24mila guarigioni in un giorno. Il dato positivo sulla diffusine della pandemia

Torna al 13 per cento il tasso di positività in Puglia. Dai 63.243 test lavorati sono emersi altri 8.333 casi. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati registrati sono 2.764, nella Bat 934, in provincia di Brindisi 761, in Capitanata 1.269, in provincia di Lecce 1.437, in quella di Taranto 1.061. Altri 62 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 45 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 7 decessi. Scende a 133.483 il numero degli attualmente positivi (5.520 in meno rispetto a ieri), con 691 ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+26) e 63 pazienti in terapia intensiva (-6). Un importante balzo in avanti sul fronte delle guarigioni. Il loro numero oggi tocca quota 23.932. I dati odierni, nel loro altalenarsi, fanno immaginare l’avvicinamento della diffusione del Covid 19 al picco. La curva sembrerebbe rallentare la sua risalita e l’alto numero di guarigioni, che da due giorni supera quello dei nuovi contagi, potrebbe essere il segnale positivo. Nei prossimi giorni sapremo se il trend sarà confermato o meno.