Prima regione in Italia, terza in Europa per numero di vaccini somministrati

Nonostante il costante aumento dei casi di positività al Covid 19 e il crescente aumento delle occupazioni dei posti letto nei reparti dedicati alla cura della pandemia, la Puglia risulta essere la prima regione in Italia per numero di vaccini somministrati alla popolazione residente. Non solo è tra le prime in Europa, dopo Malta e Portogallo. Lo rivela Agenas, l’agenzia nazionale per il monitoraggio dei servizi sanitari, che fissa all’86,66 percento la quota dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Contro l’83,71 percento della media nazionale. «Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e della partecipazione dei pugliesi», è il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.