Rilevati a Giovinazzo 13 casi di positività tra alunni e studenti

Appariva chiaro che con la ripresa delle lezioni si sarebbe assistito a un amento dei contagi tra la popolazione scolastica. Così come è acclarato che la variante Omicron «gira» molto tra i giovani. E la conferma a tutto questo arriva dal report settimanale dall’Epidemic intelligence center, ente che si occupa della sorveglianza sanitaria nelle scuole. Secondo il loro rapporto, tra il 10 e il 16 gennaio, in ambito scolastico nella provincia di Bari sono rimasti contagiati 767 tra alunni studenti e personale docente e non docente. Con una assoluta prevalenza tra gli studenti, ben 700. E tra questi, più della metà distribuiti tra scuole elementari e medie che complessivamente raggiungono quota 513, i soli alunni, e 34 tra il personale scolastico. Giovinazzo è altrettanto colpita. Nelle scuole della città sono stati rilevati 13 nuovi casi. Non è nota la loro distribuzione, visto che i dati si riferiscono alla scorsa settimana.