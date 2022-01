La Polizia Locale celebra San Sebastiano

San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Domani il Corpo ne celebra la ricorrenza. In forma più sommessa, per via della pandemia da Covid 19 ancora in corso. Per questo tutto sarà limitato ad una Santa Messa che si celebrerà alle 17 nella chiesa del Crocifisso, a cui interverranno, oltre ai rappresentanti istituzionali, anche il Comandante della stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, il maresciallo capo Ruggiero Filannino, e il comandante dell’Ufficio locale marittimo, il luogotenente Giulio Scafa.