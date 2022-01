Distributore di buste per indifferenziato: falsa partenza

Si fa presto ad annunciare l’avvio di un servizio. Se poi questo non funziona, gli utenti se ne dolgono, giusto per usare un eufemismo. Quello che ancora non funziona è il distributore di buste per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Posizionato nel mercato giornaliero, sarebbe dovuto essere, secondo quanto annunciato, immediatamente disponibile al ritiro dei sacchetti. E invece, al momento rimane solo una scatola vuota, come si sono potuti accorgere i tanti che hanno tentato di prelevare i famigerati sacchetti. Quel non funziona ancora è stato anche confermato dagli addetti al servizio, che comunque, invitano gli utenti a ritirare le buste presso il CCR.