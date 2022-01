Covid: è record di positivi, ma anche di guariti

Sfondato abbondantemente il muro dei 10mila casi giornalieri di contagio in Puglia. Sono 12.414 i casi di positività al Covid 19 registrati oggi su 74.684 test lavorati. Per un tasso che si attesta al 16,6 percento. Alto anche il numero dei decessi, se ne contano 10 nelle ultime 24 ore. Nel dettagli casi rilevati sono 3.775 in provincia di Bari, 1.401 nella Bat, 1.212 in provincia di Brindisi, 1.948 in quella di Foggia, 2.213 in provincia di Lecce e 1.705 nel tarantino. Altri 82 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 78 casi la provincia di residenza non è nato. Viaggia su cifre record il numero degli attualmente positivi, sono 133.344, quasi 10mila in più rispetto ieri, con 655 contagiati ricoverati nelle corsie non critiche degli ospedali pugliesi (+40), e 64 nelle terapie intensive (+1). Per contro si registra un record di persone guarite nelle ultime ore: 18.990, numero che supera abbondantemente quello dei nuovi contagi giornalieri.