Solo il 14 percento delle classi pugliesi è in Dad

Tutti a scuola da una settimana. O quasi. La ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie faceva ipotizzare una situazione dalle tinte fosche. Invece, un sondaggio, commissionato dall’Associazione Nazionale Presidi, ha smentito le più pessimistiche previsioni. In Puglia, su un campione di 64 scuole omogeneamente distribuite su tutto il territorio regionale, il 14 percento delle classi è in Dad, la didattica a distanza prevista per l’intera scolaresca. In questa percentuale sono comprese tutte le scuole di ogni ordine e grado. I dati potrebbero cambiare nei prossimi giorni, «ma nel complesso – ha dichiarato all’Ansa il presidente regionale dell’Anp Roberto Romito – la situazione è abbastanza lontana dalle previsioni formulate alla vigilia del rientro in aula». A favore di una ripresa pressoché normale delle lezioni, ha giocato l’alto numero di studenti e alunni vaccinati «e non è azzardato – ha affermato ancora Romito – che la situazione possa migliorare senza ricorrere nel frattempo a misure di sospensione generalizzata delle attività scolastiche in presenza». Tra il gran numero di vaccinati, gli studenti pugliesi hanno percentuali superiori alla media nazionale, e il picco del contagio che gli esperti «vedono» tra poco tempo, il peggio dovrebbe essere alle spalle. Almeno per la regolarità delle lezioni in presenza.