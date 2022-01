Rifiuti indifferenziati: è disponibile il distributore automatico nel mercato giornaliero

E’ stato installato il nuovo distributore automatico di buste per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. È stato posizionato accanto al distributore di sacchetti per la raccolta dell’organico e della plastica ed è già in funzione nel mercato giornaliero. Le modalità di prelievo delle buste, che ricordiamo sono trasparenti per permettere agli addetti di poter controllare quanto conferito, sono analoghe a quelle in uso per l’altro distributore. È necessario cioè essere muniti della tessera sanitaria del titolare del ruolo Tari. In alternativa, visto che l’accesso al distributore automatico è possibile solo durante gli orari di apertura del mercato giornaliero, è possibile ritirare le buste anche presso il CCR, il centro di raccolta comunale, con le stesse modalità, cioè previa esibizione della tessera sanitaria.