Scende al 13 percento il tasso del contagio in Puglia

Meno tamponi in Puglia, meno contagiati e un decesso. È quanto riporta il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Sono 6.652 i casi registrati su 50.360 tamponi effettuati. Per un taso che scende al 13 percento. L’area metropolitana di Bari continua ad essere quella dove il virus circola maggiormente con i suoi 2.363 casi registrati. Nelle altre province i casi sono 621 nella Bat, 566 nel brindisino, 874 nel foggiano, 1.318 nel leccese e 563 nel tarantino. Ancora 50 casi relativi a residenti fuori regione e 24 la cui provincia di residenza non è nota. Sale ancora il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 615 (+22) i pazienti assistiti nei reparti di medicina generale, e 63 (+2) quelli ricoverati in terapia intensiva. Attualmente le persone positive in tutta la regione sono 123.755 (5.448 in più rispetto a ieri) e 1.203 guariti nelle ultime 24 ore.