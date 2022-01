Due commissari per la Proloco di Giovinazzo

Per qualcuno era solo un capriccio, per altri c’erano irregolarità sostanziali nella elezione del direttivo, tanto da richiedere il commissariamento della Proloco giovinazzese. E in effetti le irregolarità sono state riscontrate tanto che sono stati nominati dall’Unpli, l’Unione nazionale delle Proloco, ben due commissari. Il consiglio direttivo giovinazzese era stato dichiarato decaduto già da ottobre scorso. Perché alle votazioni per la elezione dell’esecutivo avevano partecipato soci non in regola con i tempi del tesseramento. In più quattro componenti lo stesso direttivo avevano rassegnato le proprie dimissioni, e per regolamento, in assenza di sostituti, come pare non ci siano stati, lo stesso direttivo sarebbe decaduto in automatico. Ovviamente chi decide di far parte di un sodalizio, implicitamente accetta statuti e regolamenti dello stesso. Nel caso della Proloco giovinazzese, in questa fase c’è stato chi non ha voluto rispettare quelle regole a cui avrebbe dovuto sottostare, per questo è partita la richiesta di commissariamento. Adesso i commissari designati, il consigliere regionale Vito Marcello Amapani e il componente della giunta Unpli, Gerardo Strippoli, hanno il compito di dipanare una matassa che appare più che complessa. Intanto hanno già sentito il presidente Francesco Paolo Martini e alcuni componenti del direttivo uscente, nei prossimi giorni sentiranno anche la presidente onoraria della Proloco Carolina Serrone, che si è fatta portavoce di chi ha dissentito sulle modalità di elezione dell’ultimo, in ordine di tempo, consiglio direttivo.