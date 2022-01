L’Italia è vicina al picco dei contagi, per la Puglia ci vorrà qualche giorno in più

Secondo gli esperti il picco della curva epidemica di questa ondata del Covid 19 sarà raggiunto entro la settimana. L’ipotesi è frutto della osservazione del rallentamento della risalita del numero del contagio, con la curva che lo indica che comincia ad appiattirsi. La previsione è anche del matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. Anzi, come ha riferito all’Ansa, alcune province italiane il picco la hanno già raggiunto ed altre sono prossime a raggiungerlo. «Per 40 province la crescita è in frenata – ha detto – per altre 13 e lineare». Ma ci sono ancora territori dove l’incidenza è ancora «in brusco grande aumento con crescita esponenziale di raddoppio in tempi piccoli». Significa che in questi territori, sono 19 province italiane, il numero dei nuovi casi è destinato ancora a salire sensibilmente. E tra questi territori ci sono tutte e sei le province pugliesi, dove il tasso del contagio è stato più limitato nelle ultime settimane del 2021, prendendo ad accelerare nei primi giorni del 2022. Il dato emerge anche dalla osservazione della diffusione della variante Omicron, che come ormai è acclarato, è più contagiosa dei precedenti ceppi del Covid. Potrebbe essere diventata prevalente in Puglia «solo» nelle ultime settimane, determinando per questo la rapida risalita del contagio in tutte le nostre province.