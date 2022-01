Oltre 8mila i casi di Covid registrati in Puglia nelle ultime ore

Meno contagi oggi, rispetto a ieri, ma la percentuale dei nuovi casi cresce, anche se non di molto. Questo in sintesi il bollettino ufficiale della Regione, che riporta di 8.384 nuovi casi su 54.677 tamponi lavorati. Pari a un tasso del 15 percento. Nella provincia di Bari i casi riportati sono 2.621, nella Bat 875, nella provincia di Brindisi 852, in Capitanata 1.210, in provincia di Lecce 1.572, in quella di Taranto 1.162. Altri 61 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 31 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 4 decessi. Continua a salire il numero degli attualmente positivi che arrivano ad essere 118.307, con 593 ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+34 rispetto a ieri) e 61 pazienti assisiti in terapia intensiva (+6). Rimane costantemente alto il numero dei guariti che nelle ultime 14 ore sono 1.650.