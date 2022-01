La Puglia resta in bianco per un'altra settimana

Nessun cambio di colore per la Puglia, almeno per un’altra settimana. La Regione rimane in zona bianca nonostante il crescente numero di casi di contagio e ricoveri in ospedale. Il decreto, firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, lascia nella fascia con minori restrizioni anche la Basilicata, il Molise e la Sardegna, mentre la Valle d’Aosta passa, unica regione in Italia, passa in fascia arancione. L’intera penisola, nella quasi totalità, ha assunto il colore giallo, a causa della variante Omicron del Covid 19, altamente contagiosa, al punto di diventare pressoché prevalente. In Puglia, il 91 percento dei casi esaminati presentano questo tipo di variante. Sicuramente più contagiosa ma meno letale. A costringere i pazienti a ricorrere alle cure mediche e agli ospedali è ancora la variante Delta, diventata residuale, ma sicuramente più aggressiva. Per tornare alla zona bianca in Puglia i dati resi noti dalla Cabina di regia del Ministero riferiscono di una incidenza, sulla settimana di 936,5 casi ogni 100mila abitanti, era di 332 a fine 2021, e di un Rt pari a 2. Dati che avrebbero dovuto indurre il Ministro Speranza a dichiarare il cambio di colore, ma evidentemente altri parametri hanno «salvato» la regione. Sul fronte dei ricoveri in ospedale il 17,8 percento dei posti letto riservati ai pazienti Covid nei reparti ordinari è occupato dai contagiati, le terapie intensive al 10 percento. Tutti dati limite che hanno posto la Puglia tra le regioni ad alto rischio progressione della malattia.